 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     20.09.2023 09:47

Утром в Балашихе произошел взрыв газа в в жилой девятиэтажке - обрушились 3, 4 и 5 этажи - губернатор (фото)

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Балашиха  газ  взрыв  девятиэтажка 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

По информации на 9:40 от экстренных служб, один человек погиб, еще двое находятся под завалами после взрыва бытового газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. Двое пострадавших доставлены в больницу.

Жильцов девятиэтажного дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа и обрушились три этажа, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в доме культуры "Балашиха".

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе.

Фото (увеличивается при нажатии): telegram-канал губернатор Московской области.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Балашиха  газ  взрыв  девятиэтажка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:14 Город (Москва и область) Рекордное число ипотечных сделок оформлено в Москве за восемь месяцев

10:00 Мнения Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину»

09:47 Происшествия Утром в Балашихе произошел взрыв газа в в жилой девятиэтажке - обрушились 3, 4 и 5 этажи - губернатор (фото)

08:29 В мире Китай и Россия намерены углублять сотрудничество в области стратегической безопасности

08:17 В мире Президент Азербайджана заявил госсекретарю США, что операцию в Карабахе остановят после сдачи оружия армянскими силами

Актуальные материалы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru