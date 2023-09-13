Утром в Балашихе произошел взрыв газа в в жилой девятиэтажке - обрушились 3, 4 и 5 этажи - губернатор (фото)

20 сентября — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.



По информации на 9:40 от экстренных служб, один человек погиб, еще двое находятся под завалами после взрыва бытового газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. Двое пострадавших доставлены в больницу.



Жильцов девятиэтажного дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа и обрушились три этажа, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в доме культуры "Балашиха".



Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе.



Фото (увеличивается при нажатии): telegram-канал губернатор Московской области.