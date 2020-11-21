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Происшествия     21.11.2020 08:38

В 29 эпизодах насильственных действий сексуального характера обвинен тренер в Подмосковье

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Теги:  СК  суд  насилие  сексуальное  Подмосковье  единоборство  тренер 

21 ноября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники Следственного комитета России сообщили о направлении в суд уголовного дела в отношении жителя Одинцово, обвиненного в 29 эпизодах насильственных действий сексуального характера.

«Проведены осмотры, допросы, проверки показаний на месте, экспертизы, среди которых психолого-сексолого-психиатрические и генетическая. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело из 11 томов передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила в минувший четверг, 19 ноября, пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, спортивный педагог в период с января 2017 года по февраль 2019-го развращал шестерых юных воспитанниц.

Напомним, в марте 2020 года в Москве задержан тренер по каратэ подозреваемый в насилии над малолетними ученицами, сообщалось на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.


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Теги: 
СК  суд  насилие  сексуальное  Подмосковье  единоборство  тренер 

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