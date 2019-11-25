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Происшествия     25.11.2019 16:48

В административном здании в центре Москвы произошел пожар

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Теги:  пожар  МЧС 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – В административном здании на Бауманской улице произошел пожар, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

Пожар произошел на втором этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В течение 40 минут пожар был ликвидирован, в ходе тушения был спасен 1 человек, сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
пожар  МЧС 

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