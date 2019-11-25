25 ноября. Mossovetinfo.ru – В административном здании на Бауманской улице произошел пожар, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Пожар произошел на втором этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.



В течение 40 минут пожар был ликвидирован, в ходе тушения был спасен 1 человек, сведений о пострадавших не поступало.