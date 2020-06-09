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Происшествия     09.06.2020 18:03

В анализах Ефремова обнаружены следы наркотиков

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Теги:  Михаил Ефремов  ДТП  наркотики 

9 июня. Mossovetinfo.ru – В анализах Михаил Ефремова были обнаружены следы наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на источник в московском управлении МВД.

8 июня Михаил Ефремов стал участником «смертельного» ДТП. На своем автомобиле Jeep Grand Cheroky в районе Смоленской площади Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» был госпитализирован и позднее скончался в больнице. При этом, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД приведшее к тяжелым травмам», которое позднее было переквалифицировано на более тяжелое: «нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека». Артисту грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Расследование дела взяла под контроль московская прокуратура.

Утром Ефремов был отпущен из полиции под подписку о невыезде. Его адвокат сообщил, что «по ряду технических причин» Ефремова не допросили. Во второй половине дня во вторник, 9 июня, Ефремов был задержан и доставлен в полицию для допроса.


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Теги: 
Михаил Ефремов  ДТП  наркотики 

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