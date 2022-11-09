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Происшествия     09.11.2022 09:15

В больнице скончалась девочка накануне выброшенная матерью из окна 11 этажа в Москве

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Теги:  Москва  ребенок  убийство малолетнего  прокуратура 

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы сообщила в своем телеграмм-канале что пострадавшая - годовалая девочка накануне выброшенная матерью из окна 11 этажа в Москве скончалась в больнице.

"Действия матери подлежат квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - сообщает прокуратура.

Сообщается, что прокурорская проверка продолжается, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Накануне ИА МОССОВЕТ со ссылкой на прокуратуру сообщало, что "по данным следствия, 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве, где, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа".

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Теги: 
Москва  ребенок  убийство малолетнего  прокуратура 

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