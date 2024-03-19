23 марта — Mossovetinfo.ru — В результате теракта в Crocus City Hall погибли более 60 человек, количество жертв может увеличи...

19 марта — Mossovetinfo.ru — На ул. Солнечная в Новой Москве при проведении работ на насосной станции за два дня, 18 и 19 ...