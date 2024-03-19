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Происшествия     23.03.2024 09:40

В Crocus City Hall погибли более 60 человек - СК РФ

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Теги:  Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  пострадавшие  список пострадавших 

23 марта — Mossovetinfo.ru — В результате теракта в Crocus City Hall погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиться. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ в 3:35 мск. "К сожалению, количество жертв может увеличиться", - также отмечено в сообщении СКР.

Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин "дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", а также "принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий". "Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - также сообщил мэр в своем официальном Telegram-канале. Также мэр выразил соболезнование близким погибших и "дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося".

Также вечером, до особого распоряжения, массовые мероприятия отменили в округах Подмосковья и ряде регионов России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сразу же после начала теракта в Crocus City Hall выехал на место и создал оперативный штаб. По состоянию на 22:39 мск губернатор МО сообщил: "40 человек погибли во время теракта в Крокусе, более 100 пострадали. Мои глубокие соболезнования родным погибших".

"Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0", сообщил также губернатор МО.

На сайте МЧС России опубликован Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00

Ночью пресс-службе Кремля сообщила, что Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

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Карта места

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Теги: 
Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  пострадавшие  список пострадавших 

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