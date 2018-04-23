В г.о. Химки следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника изолятора временного содержания

23 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с обнаружением в ночь на понедельник у одного из домов в г.о.Химки тела 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по г.о. Химки «с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее» проводятся доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.



«По одной из версий смерть мужчина наступила от удушения, либо от удара об асфальт в результате падения», - отмечается в сообщении.



«На причастность к совершенному преступлению проверяется официальный муж женщины, с которой потерпевший сожительствовал», - сообщает СК.