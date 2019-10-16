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Происшествия     16.10.2019 15:34

В Генпрокуратуре рассказали о появлении в России нового вида фальшивых купюр

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Теги:  Генпрокуратуры  банкоматы  фальшивомонетчики  фальшивые деньги 

16 октября. Mossovetinfo.ru – В России появился новый вид фальшивых купюр, предназначенных для обмана банкоматов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Елену Малык.

По словам Малык, мошенники наклеивают на фальшивые купюры специальную ленту, которая заставляет банкомат воспринимать такую купюру как настоящую. Мошенники вносят такие купюры на счет через один банкомат, после чего в другом банкомате снимают деньги со счета уже настоящими купюрами.

Ранее Центробанк сообщил, что количество фальшивых купюр в России за год сократилось на 15%. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала.


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Теги: 
Генпрокуратуры  банкоматы  фальшивомонетчики  фальшивые деньги 

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