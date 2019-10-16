16 октября. Mossovetinfo.ru – В России появился новый вид фальшивых купюр, предназначенных для обмана банкоматов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Елену Малык.



По словам Малык, мошенники наклеивают на фальшивые купюры специальную ленту, которая заставляет банкомат воспринимать такую купюру как настоящую. Мошенники вносят такие купюры на счет через один банкомат, после чего в другом банкомате снимают деньги со счета уже настоящими купюрами.



Ранее Центробанк сообщил, что количество фальшивых купюр в России за год сократилось на 15%. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала.