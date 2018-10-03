3 октября. Mossovetinfo.ru – В главном здании МГУ произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Была проведена эвакуация, из здания вывели 320 человек.
Пожар произошел на мину первом этаже, пламя охватило площадь в 2 квадратных метра. В настоящее время возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.
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