3 октября. Mossovetinfo.ru – В главном здании МГУ произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Была проведена эвакуация, из здания вывели 320 человек.



Пожар произошел на мину первом этаже, пламя охватило площадь в 2 квадратных метра. В настоящее время возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.