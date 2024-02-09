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Происшествия     21.02.2024 13:52

В городском округе Лобня Подмосковья предотвращен теракт - УФСБ

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Теги:  УФСБ  официальное сообщение  теракт  подготовка  предотвращение  задержание  обезвреживание  украинские спецслужбы  Лобня 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ, уроженец города Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

19 февраля 2024 мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области.

«СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ст. 205 УК РФ «Террористическийакт», ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и лиц, к нему причастных, продолжаются", — отмечается в сообщении пресс-службы УФСБ.

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Теги: 
УФСБ  официальное сообщение  теракт  подготовка  предотвращение  задержание  обезвреживание  украинские спецслужбы  Лобня 

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