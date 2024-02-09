Другие материалы
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Происшествия
21.02.2024, 13:52
В городском округе Лобня Подмосковья предотвращен теракт - УФСБ
21 февраля — Mossovetinfo.ru — По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ, уроженец го...
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Происшествия
15.02.2024, 10:58
Пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы ликвидирован - МЧС
15 февраля — Mossovetinfo.ru — В пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации возгорания во дворе здания «Изв...
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Происшествия
09.02.2024, 08:30
В результате ночного пожара в жилых домах на ул Черняховского пострадали более 10 человек
9 февраля — Mossovetinfo.ru — Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы был полностью потушен, в р...