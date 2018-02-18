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Происшествия     18.02.2018 18:00

В ходе стрельбы, когда прихожане выходили из церкви, в Кизляре убиты четыре человека

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Теги:  Кизляр  Дагестан  церковь  стрельба 

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ходе стрельбы по людям в дагестанском Кизляре, когда прихожане выходили из церкви, четыре человека погибли, еще четыре получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики в воскресенье.

«Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен», - сказал собеседник агентства. Источник также сообщает, что среди пострадавших могут быть бойцы Росгвардии.

Стрельба произошла когда «прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца» и «неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья».



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Теги: 
Кизляр  Дагестан  церковь  стрельба 

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