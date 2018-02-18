18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ходе стрельбы по людям в дагестанском Кизляре, когда прихожане выходили из церкви, четыре человека погибли, еще четыре получили ранения. Об этом сообщаетсо ссылкой на источник в правоохранительных органах республики в воскресенье.«Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен», - сказал собеседник агентства. Источник также сообщает, что среди пострадавших могут быть бойцы Росгвардии.Стрельба произошла когда «прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца» и «неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья».