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Происшествия     02.07.2022 06:26

В Хургаде акула откусила руку и ногу туристке

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Теги:  Египет  Хургада  акула  нападение 

2 июня. Mossovetinfo.ru - Акула откусила руку и ногу женщине на египетском курорте Хургада, сообщило РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Хургаде. «Женщина не является гражданкой РФ», – уточнили в консульстве.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

На курорте на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

С 9 августа 2021 года восстановлены полеты из России на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада.

В 2015 году турист из Германии погиб на курорте Эль Кусейр, в 120 км от Хургады, после того как акула откусила мужчине ногу до колена.

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Теги: 
Египет  Хургада  акула  нападение 

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