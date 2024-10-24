В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством

25 октября — Mossovetinfo.ru — В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством женщины-таксиста, , на улицы города вышли 150 человек с требованием наказать виновных, — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



В сообщении отмечается, что в течение дня на месте работали представители местной администрации и исполнительных органов.



«Была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — сообщили в правительстве региона.



«Вчера в Коркино задержан подозреваемый в убийстве женщины - матери двоих детей, работавшей таксистом. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семье погибшей будет оказана необходимая помощь. Администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба. Детям 11 и 15 лет», — также отмечается в сообщении.



Также сообщается, что «сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержания наиболее активных участников волнений. Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь».