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Происшествия     13.09.2021 11:17

В крови погибших после отравления в Москве бабушки и внучки нашли следы этиленгликоля

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Теги:  отравление  смерть 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В крови бабушки и внучки, которые предположительно отравились арбузом в Москве, нашли следы этиленгликоля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов. Для человека данное вещество является ядовитым.

В четверг, 9 сентября, 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. Накануне они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Бабушка и внучка скончались. Прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении. Следственный комитет завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Внутреннее расследование начало и руководство торговой сети. Из продажи была изъята вся партия арбузов, продававшаяся в магазине на Совхозной улице.

Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отравление могло произойти и в результате употребления других продуктов. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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Теги: 
отравление  смерть 

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