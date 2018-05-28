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Происшествия     29.05.2018, 12:40

В Москоском регионе пресечена пересылка огнестрельного оружия

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Теги:  Почта России  огнестрельное оружие 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники «Почты России» в Московском регионе выявили две посылки, в которых пытались переслать огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

При проверке посылок с помощью специального оборудования в одном из сортировочных центров, были обнаружены две посылки с оружием и боеприпасами. В одной из посылок находился охолощеный автомат Калашникова и 20 коробок со светошумовыми патронами. В другой посылке были обнаружены винтовка Мосина и две пачки патронов.

Автомат Калашникова был отправлен из Москвы в Тверскую область, винтовка Мосина – из Люберец в Новосибирск. Посылки были задержаны, информация об отправителях и получателях передана правоохранителям.


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Теги: 
Почта России  огнестрельное оружие 

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