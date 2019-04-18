18 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском офисе информационного агентства «Росбалт» проходят обыски, сообщается на официальном сайте агентства.
Сообщается, что офис агентства опечатан, сотрудников не пускают в здание, внутри работает полиция.
В сообщении указано, что перед началом обыска сотрудникам объявили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного дела, однако о каком именно уголовном деле идет речь сотрудникам неизвестно.
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