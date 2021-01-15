В Москве 10-летний ребенок погиб, катаясь с горки — СМИ

15 января. Mossovetinfo.ru – Десятилетний мальчик погиб в Москве при катании с горки, сообщает telegram-канал Mash.



Трагедия произошла в Митино возле Рождественских прудов. Мальчик скатился с горки и ударился головой либо о стоящие рядом качели, либо о столб.



Ребенок потерял сознание, на место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти мальчика врачам не удалось.



Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.