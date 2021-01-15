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Происшествия     15.01.2021 17:03

В Москве 10-летний ребенок погиб, катаясь с горки — СМИ

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Теги:  дети  смерть  происшествия 

15 января. Mossovetinfo.ru – Десятилетний мальчик погиб в Москве при катании с горки, сообщает telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в Митино возле Рождественских прудов. Мальчик скатился с горки и ударился головой либо о стоящие рядом качели, либо о столб.

Ребенок потерял сознание, на место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти мальчика врачам не удалось.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

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Карта места

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Теги: 
дети  смерть  происшествия 

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