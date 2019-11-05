5 ноября. Mossovetinfo.ru – Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 1 января мужчину, который подозревается в подготовке теракта, сообщает пресс-служба суда.
Уроженец одной из среднеазиатских стран Талант Онуров был задержан в конце прошлой недели в Москве, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека».
Сообщается, что следователи устанавливают возможных сообщников Онурова.
13:43 Происшествия В Москве арестован мужчина, подозреваемый в подготовке теракта
13:31 Общество На публичные слушания по проекту бюджета Москвы зарегистрировались более 1100 человек
13:14 Другое Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
12:25 В России Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
11:56 Общество Около трети россиян поддерживают уголовное дело против ФБК Навального - опрос
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета