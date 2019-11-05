5 ноября. Mossovetinfo.ru – Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 1 января мужчину, который подозревается в подготовке теракта, сообщает пресс-служба суда.



Уроженец одной из среднеазиатских стран Талант Онуров был задержан в конце прошлой недели в Москве, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека».



Сообщается, что следователи устанавливают возможных сообщников Онурова.