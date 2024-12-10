 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     13.12.2024 08:26

В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  глава департамента Минобрнауки  Чурилов  погиб 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина умер», - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, Чурилов погиб 12 декабря. Он возглавил департамент в апреле 2022 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  глава департамента Минобрнауки  Чурилов  погиб 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:26 Происшествия В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

08:17 В России Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов

08:07 Общество Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

12:41 В России Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в конкурсе Интервидение

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru