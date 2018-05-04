4 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве подвели итоги проверки торговых центров, детских досуговых организаций, учреждений культуры и спортивных центров по соблюдению требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



По итогам проверки четыре торговых центра и рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности. Речь идет о торговых центрах «Персей», «Серебряный дом», «Вектор», «Щелково», а также Усачевском рынке.



Всего с 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц.

