 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     28.08.2020 13:37

В Москве до конца дня 28 августа будет дождливо и ветрено

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  МЧС  предупреждение 

28 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве до вечера пятницы, 28 августа, ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, в течение дня и до 21:00 в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а находясь за рулем соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобиль под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.

Гражданам рекомендуется пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями, находясь на улице обходить рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  МЧС  предупреждение 

Возврат к списку

Лента новостей

13:37 Происшествия В Москве до конца дня 28 августа будет дождливо и ветрено

13:23 Город (Москва и область) Нефтяное пятно в одинцовском пруду локализовано

12:44 Власть Россия высылает норвежского дипломата - МИД

11:52 Мнения Победить коронавирус удастся через полгода - Собянин

10:22 Общество Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились

Актуальные материалы

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru