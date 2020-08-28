28 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве до вечера пятницы, 28 августа, ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



По прогнозам синоптиков, в течение дня и до 21:00 в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.



В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а находясь за рулем соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобиль под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.



Гражданам рекомендуется пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями, находясь на улице обходить рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей.