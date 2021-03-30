В Москве эвакуируют жителей 34-этажного дома из-за пожара на четырех этажах

30 марта. Mossovetinfo.ru — На севере Москвы загорелся 34-этажный жилой дом, жителей дома эвакуируют, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Сообщается, что огонь охватил фасад здания, расположенного в Кочновском проезде, с 27-го по 31-й этажи. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, создан штаб пожаротушения.



О пострадавших не сообщается.