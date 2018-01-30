30 января. Mossovetinfinfo.ru – В Москве по информации о воспрепятствовании проезду двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Ранее в интернете появилось видео, на котором водитель иномарки на улице Твардовского в не уступил дорогу двум пожарным автомобилям и скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом.



Кроме того, водитель иномарки стал выяснять отношения, препятствуя дальнейшему движению автомобилей.