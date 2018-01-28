28 января. Mossovetinfo.ru – По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.



Инцидент произошел вблизи жилых домов по 4-ой улице Марьиной Рощи в ночь на воскресенье. Во время задержания злоумышленник, угрожая убийством, достал нож и попытался нанести удары в область лица и шеи сотруднику полиции. Последний был вынужден применить табельное



Ранее СМИ сообщали, что оказавший сопротивление мужчина скончался на месте.