28 января. Mossovetinfo.ru – По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.
Инцидент произошел вблизи жилых домов по 4-ой улице Марьиной Рощи в ночь на воскресенье. Во время задержания злоумышленник, угрожая убийством, достал нож и попытался нанести удары в область лица и шеи сотруднику полиции. Последний был вынужден применить табельное
Ранее СМИ сообщали, что оказавший сопротивление мужчина скончался на месте.
21:04 Происшествия В Москве по факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено дело
15:27 Происшествия На Навального будет составлен протокол об административном правонарушении - МВД
14:50 Происшествия Ликвидирован пожар в квартире многоэтажки Красногорска – есть пострадавшие
14:43 Происшествия Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы
09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний
16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья
14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018
22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов
13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации
19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»
17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году