В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан участник акции 23 января

9 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве по подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 23 января, задержан 29-летний мужчина, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.



По версии следствия, в ходе несанкционированной акции 23 января, задержанный, в районе Страстного бульвара, несколько раз ударил полицейского кулаком в область головы и шеи.



Па данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.