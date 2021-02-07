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Происшествия     09.02.2021 16:14

В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан участник акции 23 января

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Теги:  СК РФ  акции  нападение на полицейского  задержание  уголовное дело 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве по подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 23 января, задержан 29-летний мужчина, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.

По версии следствия, в ходе несанкционированной акции 23 января, задержанный, в районе Страстного бульвара, несколько раз ударил полицейского кулаком в область головы и шеи.

Па данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержанному предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: 
СК РФ  акции  нападение на полицейского  задержание  уголовное дело 

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