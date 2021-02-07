Другие материалы
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Происшествия
09.02.2021, 16:14
В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан участник акции 23 января
9 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве по подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированной акции 23 января, задержан 29-летний мужчина, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ...
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Происшествия
08.02.2021, 13:14
11-летняя школьница в Москве выпала из окна 9-го этажа
8 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве 11-летняя школьница выпала из окна 9 этажа после разговора с матерью об интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...
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Происшествия
07.02.2021, 17:28
Грузовик сгорел в Алабяно-Балтийском тоннеле
7 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта осложненов Алабяно-Балтийском тоннеле из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта в telegram-канале. Днем в воскресенье, 7...