3 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирус, под наблюдением более 5,5 тысячи человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.



По всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах.



В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен.



В больницах подготовлены дополнительные места. Так как наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Кроме того, все больные пневмонией проверяются на коронавирус. По словам мэра, разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий.



Ранее в понедельник стало известно, что в Москве подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался москвич, который прилетел из Италии. По словам Собянина, в течение суток был установлен полный круг контактов этого человека, госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего.



Из числа пассажиров рейса, на котором прилетел заболевший, госпитализи¬ровано 13 человек, помещены в карантин 83 человека.