Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     02.03.2020 14:40

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в московском регионе

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  оперативный штаб  заболевание 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Первый случай заболевания короанвирусом 2019-nCoV выявлен в Московском регионе, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заболевание выявлено у мужчины, который вернулся с отдыха в Италии. Мужчина проживает в частном доме в Московской области. Сообщается, что из Италии он прилетел 23 февраля, а 27 февраля обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Из поликлиники он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу.

В настоящее время заболевший изолирован в соответствующем отделении. Все лица, с которыми он контактировал после возвращения находятся под наблюдением, у них взяты анализы на коронавирус.

Также сообщается, что заболевание у мужчины проходит в легкой форме, его состояние удовлетворительное, проводится симптоматическая терапия.

Ранее сообщалось, что в московской больнице лежит пациент с подозрением на заболевание коронаирусом, который недавно приехал из Италии. Позже Российский футбольный союз (РФС) в своем заявлении отметил, что этим человеком является сотрудник организации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  оперативный штаб  заболевание 

Возврат к списку

Лента новостей

15:36 Происшествия В Москве задержали группу лжеэкстрасенсов

14:40 Происшествия Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в московском регионе

14:11 Город (Москва и область) Прошедшей зимой в Москве зафиксировано 11 температурных рекордов

13:12 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 2 марта на зеленой ветке метро

12:43 Город (Москва и область) Беспилотные автомобили протестируют на дорогах Подмосковья

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru