2 марта. Mossovetinfo.ru – Первый случай заболевания короанвирусом 2019-nCoV выявлен в Московском регионе, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



Заболевание выявлено у мужчины, который вернулся с отдыха в Италии. Мужчина проживает в частном доме в Московской области. Сообщается, что из Италии он прилетел 23 февраля, а 27 февраля обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Из поликлиники он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу.



В настоящее время заболевший изолирован в соответствующем отделении. Все лица, с которыми он контактировал после возвращения находятся под наблюдением, у них взяты анализы на коронавирус.



Также сообщается, что заболевание у мужчины проходит в легкой форме, его состояние удовлетворительное, проводится симптоматическая терапия.



Ранее сообщалось, что в московской больнице лежит пациент с подозрением на заболевание коронаирусом, который недавно приехал из Италии. Позже Российский футбольный союз (РФС) в своем заявлении отметил, что этим человеком является сотрудник организации.