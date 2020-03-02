2 марта. Mossovetinfo.ru – Первый случай заболевания короанвирусом 2019-nCoV выявлен в Московском регионе, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Заболевание выявлено у мужчины, который вернулся с отдыха в Италии. Мужчина проживает в частном доме в Московской области. Сообщается, что из Италии он прилетел 23 февраля, а 27 февраля обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Из поликлиники он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу.
В настоящее время заболевший изолирован в соответствующем отделении. Все лица, с которыми он контактировал после возвращения находятся под наблюдением, у них взяты анализы на коронавирус.
Также сообщается, что заболевание у мужчины проходит в легкой форме, его состояние удовлетворительное, проводится симптоматическая терапия.
Ранее сообщалось, что в московской больнице лежит пациент с подозрением на заболевание коронаирусом, который недавно приехал из Италии. Позже Российский футбольный союз (РФС) в своем заявлении отметил, что этим человеком является сотрудник организации.
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