В Москве потушен пожар в административном здании медцентра старой постройки

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Потушен пожар на площади около 200 квадратных метров в административном здании туберкулезного центра на улице Барболина в Москве. Горели деревянные перекрытия и кровля. Об этом сообщает МЧС.



«В доме 3, корпус 5 на улице Барболина произошло возгорание. Здание деревянное, одноэтажное», - говорится в сообщении.



По предварительной информации пострадавших в результате происшествия нет.