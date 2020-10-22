22 октября. Mossovetinfo.ru – ФСБ предотвратила теракт в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Сообщается, что задержан выходец из одной из стран Центральной Азии 1999 года рождения. По указанию своих кураторов, он планировал устроить взрыв в одном из административных зданий. В дальнейшем юноша намеревался уехать на ближний восток, чтобы воевать на стороне террористов.