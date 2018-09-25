25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве пропала 16-летняя девушка, по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



16-летняя Кристина Хамраева ушла из дома 26 августа и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Для поисков девушки создан оперативный штаб, поиск ведут оперативники полиции и волонтеры. Также к поискам подключили сотрудников московского управления СК РФ.