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Происшествия     25.09.2018 12:52

В Москве пропала 16-летняя девушка

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Теги:  СК РФ  пропажа людей  уголовное дело 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве пропала 16-летняя девушка, по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

16-летняя Кристина Хамраева ушла из дома 26 августа и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Для поисков девушки создан оперативный штаб, поиск ведут оперативники полиции и волонтеры. Также к поискам подключили сотрудников московского управления СК РФ.


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Теги: 
СК РФ  пропажа людей  уголовное дело 

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