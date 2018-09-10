10 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве проводится доследственная проверка по поводу заявления об угрозах мужчине-инвалиду со стороны сотрудников коллекторского агентства, сообщается на официальном сайте московского управления СКР.



Сообщение о том, что инвалиду и его супруге поступают звонки от коллекторов с угрозами расправы, было прислано на адрес интернет-приемной ведомства.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.