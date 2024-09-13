Другие материалы
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Происшествия
15.09.2024, 14:29
В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Ветераны, которые отравились в субботу в столовой социально-реабилитационного центр...
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Происшествия
15.09.2024, 07:18
Отравились около 20 человек в столовой одного из социальных центров Москвы
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 20 человек отравились в столовой одного из социальных центров Москвы, следовате...
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Происшествия
13.09.2024, 07:07
Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»
13 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве Басманный суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Ге...