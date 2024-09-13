 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     15.09.2024 14:29

В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  соцзащита  социальный центр  реабилитация  столовая  отравление  уголовное дело  ДСЗН 

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Ветераны, которые отравились в субботу в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова, находятся под наблюдением медиков, их состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения (ДСЗН) Москвы.

«Четырнадцатого сентября в социально-реабилитационном центре имени Михайлова было зафиксировано ухудшение самочувствия и жалобы на симптомы отправления со стороны гостей центра… Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», — уточнили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что проведены «санитарные и организационные мероприятия с участием специалистов Роспотребнадзора по городу Москве».

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей, Мещанским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
соцзащита  социальный центр  реабилитация  столовая  отравление  уголовное дело  ДСЗН 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:29 Происшествия В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой

07:18 Происшествия Отравились около 20 человек в столовой одного из социальных центров Москвы

09:06 Другое Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

08:11 Город (Москва и область) До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября

07:07 Происшествия Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

Актуальные материалы

18:59 Мнения Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru