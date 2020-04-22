22 апреля. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер повалил в Москве 33 дерева, пострадавших нет, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Поваленными деревьями повреждены 7 автомобилей. На местах происшествий работают коммунальные службы города, 18 упавших деревьев уже распилены и вывезены.



Ранее МЧС Москвы предупредило об ожидающемся в столице 22 апреля сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду и призвало горожан соблюдать осторожность.