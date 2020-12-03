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Происшествия     03.12.2020 06:25

В Москве следователя задержали по делу о поджоге отдела СК

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Теги:  Москва  Новая Москва  Газопровод  СК  поджог  следователь 

3 декабря. Mossovetinfo.ru -  Следователя по особо важным делам Максима Митасова задержали по подозрению в организации поджога 19 мая 2017 года следственного отдела в Новой Москве, в котором он работал. .Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

Как сообщало ранее ИА МОССОВЕТ, 19 мая 2017 года, в Москве по факту поджога следственного подразделения возбуждено уголовное дело.
"По версии следствия, в ночь на 19 мая неизвестные совершили поджог следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу, расположенного на территории поселка Газопровод. В результате уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела", -  отмечалось в сообщении.

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Теги: 
Москва  Новая Москва  Газопровод  СК  поджог  следователь 

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