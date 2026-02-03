В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

6 февраля — Mossovetinfo.ru — В Москве попытались совершить покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы. Это произошло 6 февраля в жилом доме, генерала госпитализировали, сообщает Официальный представитель СК России С.Петренко.



«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц.



В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего», - отмечается в сообщении.



Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления.

