Происшествия
06.02.2026, 10:49
В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева
6 февраля — Mossovetinfo.ru — В Москве попытались совершить покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимир...
05.02.2026, 14:03
Пресечена противоправная деятельность иностранных граждан, причастных к незаконной миграции
5 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельно...
03.02.2026, 23:44
Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ
3 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) во взаимодейств...