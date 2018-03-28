28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве три человека госпитализированы после поножовщины в парке «Кузьминки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Неизвестные 27 марта в ходе ссоры нанесли пострадавшим 1983, 1993 и 1989 годов рождения колото-резаные ранения в грудь.