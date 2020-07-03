3 июля. Mossovetinfo.ru – С начала лета в Москве была пресечена деятельность пяти нелегальных игорных заведений, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Нелегальный покерный клуб был закрыт на улице Михельсона, она располагался в помещении бывшего магазина «Пятерочка». Кроме того, нелегальные игорные заведения были закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и на Рязанском проспекте, в коттедже на Пакгаузном шоссе, и в нежилом помещении на улице Марьинский парк.
Из незаконных игорных клубов была изъята 41 единица игорного оборудования. Было возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года в Москве было закрыто 34 нелегальных игорных заведения. Изъято 505 единиц оборудования, возбуждено 13 уголовных дел.
12:49 Общество Полиция отсудила у Навального, Соболь и соратников около 8 млн рублей
11:59 В России ЦИК утвердил результаты голосования по внесению изменений в Конституцию
11:44 Происшествия В Москве в июне закрыли 5 нелегальных игорных заведений
10:45 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено менее 300 новых случаев коронавируса впервые с 15 апреля
10:29 Город (Москва и область) Московские школьники с 3 июля начали сдавать ЕГЭ
09:33 Город (Москва и область) Закрытие станций красной ветки метро. Как изменится схема движения с 4 по 6 июля
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин