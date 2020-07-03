3 июля. Mossovetinfo.ru – С начала лета в Москве была пресечена деятельность пяти нелегальных игорных заведений, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Нелегальный покерный клуб был закрыт на улице Михельсона, она располагался в помещении бывшего магазина «Пятерочка». Кроме того, нелегальные игорные заведения были закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и на Рязанском проспекте, в коттедже на Пакгаузном шоссе, и в нежилом помещении на улице Марьинский парк.



Из незаконных игорных клубов была изъята 41 единица игорного оборудования. Было возбуждено уголовное дело.



Всего с начала года в Москве было закрыто 34 нелегальных игорных заведения. Изъято 505 единиц оборудования, возбуждено 13 уголовных дел.