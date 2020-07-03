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Происшествия     03.07.2020 11:44

В Москве в июне закрыли 5 нелегальных игорных заведений

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Теги:  игорные заведения  закрытие 

3 июля. Mossovetinfo.ru – С начала лета в Москве была пресечена деятельность пяти нелегальных игорных заведений, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Нелегальный покерный клуб был закрыт на улице Михельсона, она располагался в помещении бывшего магазина «Пятерочка». Кроме того, нелегальные игорные заведения были закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и на Рязанском проспекте, в коттедже на Пакгаузном шоссе, и в нежилом помещении на улице Марьинский парк.

Из незаконных игорных клубов была изъята 41 единица игорного оборудования. Было возбуждено уголовное дело.

Всего с начала года в Москве было закрыто 34 нелегальных игорных заведения. Изъято 505 единиц оборудования, возбуждено 13 уголовных дел.


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Теги: 
игорные заведения  закрытие 

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