В Москве возбуждено уголовное дело на пьяного таксиста ездившего по поддельным документам

22 мая, Mossovetinfo.ru - Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти и использования поддельного документа водителем такси возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Об этом ИА "Моссовет" сообщили в ГСУ.



19 мая 2020 года мужчина следуя по улице Бестужевых в городе Москве на арендованном автомобиле одной из служб такси столицы, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД для проверки документов. По данным следствия, "в ходе проверки мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично стал оскорблять сотрудников дорожно-постовой службы, а также выражался нецензурной бранью". Также отмечается, что подложное водительское удостоверение он приобрели тот же день.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).