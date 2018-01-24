В Москве врача‐гематолога посадили на два года после смерти пациента

24 января. Mossovetinfo.ru - В Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



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Установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в частной клинике на Профсоюзной улице, нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии.



Таким образом, она причинила пациенту сквозное повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.