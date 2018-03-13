В Москве за сутки произошло более 700 ДТП

14 марта. Mossovetinfo.ru - Более 700 ДТП с материальным ущербом произошло за сутки в Москве. Об этом сообщили в ГИБДД.



Это нормальное количество ДТП для неблагоприятных погодных условиях. Москвичей ранее предупредили о гололедице.



При этом за сутки произошло около 20 ДТП с пострадавшими.

