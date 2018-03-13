Другие материалы
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Происшествия
14.03.2018, 11:25
В Москве за сутки произошло более 700 ДТП
14 марта. Mossovetinfo.ru - Более 700 ДТП с материальным ущербом произошло за сутки в Москве. Об этом сообщили в ГИБДД. Это нормальное количество ДТП для неблагоприятных погодных условиях. Москви...
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Происшествия
13.03.2018, 07:55
Движение на Ленинградском шоссе ограничено после столкновения двух грузовиков
13 марта. Mossovetinfo.ru - Два грузовых автомобиля столкнулись утром во вторник на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Авария произошла в районе до...
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Происшествия
13.03.2018, 07:48
Движение по МЦК в обе стороны приостановлено
13 марта. Mossovetinfo.ru - Движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) приостановлено утром во вторник по техническим причинам. Об этом сообщается в telegram-канале МЦК. «В настоящее время...