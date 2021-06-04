В Москве задержали мошенников, обманувших сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана войны

4 июня. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана войны Василия Пронина, который сидел рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы.



Злоумышленник позвонил 94-летнему ветерану на домашний телефон и убедил его снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу, якобы для того, чтобы помочь задержать с поличным мошенника.



Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и провели задержание при поддержке бойцов Росгвардии.



По местам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты средства связи, банковские карты деньги, а также предметы, имеющие доказательственное значение.



Полицейские подозревают, что от действий задержанных пострадали и другие граждане, в том числе пожилые люди. Эта информация сейчас проверяется.



Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие продолжается.