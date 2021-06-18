В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе

18 июня. Mossovetinfo.ru — Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе была задержана ночью в Москве, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на проект «ОВД-Информ».



В квартире муниципального депутата прошел обыск, в ходе которого были изъяты телефон, компьютер и две пятитысячные купюры. Неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия. Сообщается, что к Хараидзе допустили адвоката.



Официального подтверждения о задержании и обыске у муниципального депутата на данный момент нет.



В мае Хараидзе заявила, что планирует участвовать в выборах депутатов Государственной Думы.