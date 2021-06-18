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Происшествия     18.06.2021 09:42

В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе

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Теги:  муниципальные депутаты  полиция  задержание  обыск  Кетеван Хараидзе 

18 июня. Mossovetinfo.ru — Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе была задержана ночью в Москве, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на проект «ОВД-Информ».

В квартире муниципального депутата прошел обыск, в ходе которого были изъяты телефон, компьютер и две пятитысячные купюры. Неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия. Сообщается, что к Хараидзе допустили адвоката.

Официального подтверждения о задержании и обыске у муниципального депутата на данный момент нет.

В мае Хараидзе заявила, что планирует участвовать в выборах депутатов Государственной Думы.

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Теги: 
муниципальные депутаты  полиция  задержание  обыск  Кетеван Хараидзе 

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