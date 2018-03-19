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Происшествия     19.03.2018 13:54

В Москве задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет

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Теги:  задержание  международный розыск 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Полицейские ЮВАО задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Мужчину разыскивали с 1999 года, он был осужден за совершение разбойного нападения. 53-летний уроженец Волгоград был задержан на улице Молдагулово.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
задержание  международный розыск 

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