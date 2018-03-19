19 марта. Mossovetinfo.ru – Полицейские ЮВАО задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Мужчину разыскивали с 1999 года, он был осужден за совершение разбойного нападения. 53-летний уроженец Волгоград был задержан на улице Молдагулово.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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