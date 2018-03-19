19 марта. Mossovetinfo.ru – Полицейские ЮВАО задержали мужчину, находившегося в международном розыске почти 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.



Мужчину разыскивали с 1999 года, он был осужден за совершение разбойного нападения. 53-летний уроженец Волгоград был задержан на улице Молдагулово.



В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.