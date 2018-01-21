21 января. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который более 17 лет находился в федеральном розыске, задержан в Москве. ОБ этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчину 1965 года рождения разыскивали за разбойное нападение в Орловской области, совершенное в декабре 2000 года.
На «М2–Крым» во Мценском районе мужчина остановил автомобиль, ранил из пистолета водителя и пассажира, после чего похитил у них 400 тысяч рублей. Тогда ему удалось скрыться, он был объявлен в розыск.
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