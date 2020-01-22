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Происшествия     22.01.2020 16:13

В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую выбросить из окна своего внука

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Теги:  Полиция  задержание  угроза убийством 

22 января. Mossovetinfo.ru – На юге Москвы задержана пожилая женщина, которая угрожала выбросить из окна своего четырехлетнего внука, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что в квартиру женщины по решению суда приехали судебные приставы. Однако женщина отказалась пускать их в квартиру, заперла дверь угрожала тем, что вытолкнет в окно своего внука. Пока с женщиной вели переговоры, правоохранителям удалось вскрыть дверь, проникнуть в квартиру и задержать женщину. Ребенок передан медикам для осмотра, его жизнь вне опасности.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела.


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Теги: 
Полиция  задержание  угроза убийством 

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