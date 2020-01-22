22 января. Mossovetinfo.ru – На юге Москвы задержана пожилая женщина, которая угрожала выбросить из окна своего четырехлетнего внука, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



Сообщается, что в квартиру женщины по решению суда приехали судебные приставы. Однако женщина отказалась пускать их в квартиру, заперла дверь угрожала тем, что вытолкнет в окно своего внука. Пока с женщиной вели переговоры, правоохранителям удалось вскрыть дверь, проникнуть в квартиру и задержать женщину. Ребенок передан медикам для осмотра, его жизнь вне опасности.



Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела.