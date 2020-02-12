12 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в серии изнасилований, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
По версии следствия, в августе 2019 года задержанный познакомился с девушкой в соцсетях, обманным путем заманил ее в номер гостиницы в Измайловском районе, где изнасиловал. Затем, в январе 2020 года также в соцсетях познакомился с другой девушкой и изнасиловал ее на территории гостиничного комплекса.
В настоящее время следствие проверяет подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Московского региона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и закрепления доказательной базы. Задержанный заключен под стражу.
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