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Происшествия     12.02.2020 11:34

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в серии изнасилований - СК

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Теги:  СК РФ  изнасилование  уголовное дело  задержание 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в серии изнасилований, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

По версии следствия, в августе 2019 года задержанный познакомился с девушкой в соцсетях, обманным путем заманил ее в номер гостиницы в Измайловском районе, где изнасиловал. Затем, в январе 2020 года также в соцсетях познакомился с другой девушкой и изнасиловал ее на территории гостиничного комплекса.

В настоящее время следствие проверяет подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Московского региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и закрепления доказательной базы. Задержанный заключен под стражу.


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Теги: 
СК РФ  изнасилование  уголовное дело  задержание 

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