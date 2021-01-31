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Происшествия     31.01.2021 12:03

Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

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Теги:  МВД 

31 января. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан гражданин, призывавший к участию в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

В сообщении отмечается, что 34-летний москвич 28 января в социальной сети опубликовал два видеообращения с призывом к гражданам выйти на несанкционированную 31 января. Он также применить физическое насилие в отношении правоохранителей и членов их семей.

Задержанный дал признательные показания и изменился перед сотрудниками полиции и членами их семей, отметили в МВД. Кроме того, он призвал не участвовать в несанкционированной акции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, собирается материал для возбуждения уголовного дела по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 31 января введены ограничения для передвижения пешеходов. В МВД сообщили, что это сделано в связи с призывами граждан к участию в несанкционированных акциях. С 8:00 31 января в центре Москвы закрыты семь станций метро. Также изменены маршруты наземного транспорта.

МВД ранее предупредило об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.

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Теги: 
МВД 

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