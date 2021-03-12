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Происшествия     12.03.2021 19:37

В Москве задержан водитель с долгом по штрафам в 4 миллиона рублей

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Теги:  полиция  водитель  штрафы  задержание  арест 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали в Москве водителя, имеющего долг по штрафам в 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичной полиции Владимира Васенина.

Сообщается, что полицейские остановили для проверки автомобиль Toyota, которым управлял 35-летний мужчина. При проверке по базам данных было установлено, что на водителя наложены штрафы на общую сумму 3 миллиона рублей, которые он не оплатил, а также пени в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, мужчина был лишен прав и не восстановил их после окончания срока лишения, а также не сдал экзамен на знание ПДД.

Также по базам данных было установлено, что за неуплату штрафов на автомобиль был наложен арест.

Полицейские вызвали сна место задержания автомобилей судебных приставов. Водитель автомобиля был настроен агрессивно, выходить из машины он отказался, заблокировал двери и разговаривал с сотрудниками полиции и приставами через приоткрытое окно. Покидать свой автомобиль мужчина отказался несмотря на неоднократные требования полицейских.

В результате полицейские разбили окно автомобиля, разблокировали двери и задержали нарушителя. Он был доставлен в отдел полиции, где в его отношении были составлены административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Суд отправил водителя под арест на 10 суток. Машина была доставлена на штраф-стоянку.

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Теги: 
полиция  водитель  штрафы  задержание  арест 

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