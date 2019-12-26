26 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве задержаны трое членов организованной преступной группы, подозреваемые в совершении убийств в 2008 и 2012 годах, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



По версии следствия, задержанные входили в организованную преступную группу, созданную одним из них. С целью незаконного обогащения, в ноябре 2008 года, подозреваемые совершили убийство бизнесмена и его водителя.



Через четыре года, в мае 2012 года получив сведения о том, что житель столицы располагает крупной денежной суммой, подозреваемые совершили нападение на него и нанесли потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался на месте.



По горячим следам эти убийства не были раскрыты, однако следствие продолжало работу по установлению всех обстоятельств этих убийств. В результате были установлены и задержаны трое подозреваемых.



В ходе допроса один из задержанных дал признательные показания, которые изобличают и других лиц, причастных к совершению указанных убийств.



В рамках расследования было проведено более 15 обысков по местам проживания задержанных. В ходе обысков было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и взрывчатки.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.