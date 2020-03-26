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Происшествия     26.03.2020 11:32

В Москве зарегистрировано еще 136 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

26 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 446 человек.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 840.

Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.

В Москве введены новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В том числе с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания.


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Теги: 
коронавирус 

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