26 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 446 человек.
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 840.
Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.
В Москве введены новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В том числе с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания.
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